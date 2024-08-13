Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:06, 13 августа 2024Путешествия

11-летняя туристка получила восемь ножевых ранений во время шопинга с матерью в Лондоне

LBC: мужчина восемь раз ударил ножом 11-летнюю туристку в центре Лондона

Фото: Hollie Adams / Reuters

Юная туристка получила множество ножевых ранений во время шопинга с матерью на Лестер-сквер в центре Лондона. Подробностями истории поделилось издание LBC.

Инцидент произошел в понедельник, 12 августа. Когда 34-летняя женщина и ее 11-летняя дочь ходили по магазинам, неизвестный напал на девочку-подростка, схватил ее за голову и восемь раз ударил ножом для стейка в лицо, плечо, шею и запястье.

Материалы по теме:
«Я была похожа на тряпичную куклу» Жертвы педофилов — о детских травмах и взрослой жизни с чувством вины
«Я была похожа на тряпичную куклу»Жертвы педофилов — о детских травмах и взрослой жизни с чувством вины
21 марта 2023
«Говорить об этом нельзя» Большинство жертв насильников в России — дети. Почему их не могут защитить?
«Говорить об этом нельзя»Большинство жертв насильников в России — дети. Почему их не могут защитить?
3 июня 2024

По данным источника, очевидцы сразу же остановили злоумышленника и удерживали его до приезда полиции. Им оказался 32-летний гражданин Румынии по имени Иоан Пинтару. Мужчину задержали и обыскали, а девочку с серьезными травмами доставили в больницу, где ей провели операцию.

На следующий день Пинтару предстал перед судом по обвинению в покушении на жизнь подростка и ношении холодного оружия в общественном месте. Иностранца заключили под стражу, следующее слушание назначено на 10 сентября.

Ранее девятилетняя девочка пошла с матерью в ресторан отеля и была избита в туалете. По словам ребенка, к ней в кабинку ворвалась девочка-подросток, которая ударила ее по голове и лицу и схватила за шею.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      ООН запросила у России доступ в Курскую область. Москва требовала осудить «варварское нападение» ВСУ

      В Европе увидели огромные риски при внезапной остановке украинского транзита газа

      Жена Эрнста опубликовала фото в бикини

      В Госдуме прокомментировали слова соратника Кадырова о сдавшихся в плен чеченцах

      Госдеп отверг причастность США к наступлению ВСУ в Курской области

      Полковник рассказал о назначении «грязной бомбы»

      Бывший российский полицейский получил срок за пьяное ДТП со смертельным исходом

      В Херсонской области из-за удара ВСУ загорелась многоэтажка

      Лидер группы «Коррозия металла» заявил об обыске

      «Энергомаш» передаст Центру Хруничева первые двигатели для «Ангары-А5М»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше