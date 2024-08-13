11-летняя туристка получила восемь ножевых ранений во время шопинга с матерью в Лондоне

LBC: мужчина восемь раз ударил ножом 11-летнюю туристку в центре Лондона

Юная туристка получила множество ножевых ранений во время шопинга с матерью на Лестер-сквер в центре Лондона. Подробностями истории поделилось издание LBC.

Инцидент произошел в понедельник, 12 августа. Когда 34-летняя женщина и ее 11-летняя дочь ходили по магазинам, неизвестный напал на девочку-подростка, схватил ее за голову и восемь раз ударил ножом для стейка в лицо, плечо, шею и запястье.

По данным источника, очевидцы сразу же остановили злоумышленника и удерживали его до приезда полиции. Им оказался 32-летний гражданин Румынии по имени Иоан Пинтару. Мужчину задержали и обыскали, а девочку с серьезными травмами доставили в больницу, где ей провели операцию.

На следующий день Пинтару предстал перед судом по обвинению в покушении на жизнь подростка и ношении холодного оружия в общественном месте. Иностранца заключили под стражу, следующее слушание назначено на 10 сентября.

Ранее девятилетняя девочка пошла с матерью в ресторан отеля и была избита в туалете. По словам ребенка, к ней в кабинку ворвалась девочка-подросток, которая ударила ее по голове и лицу и схватила за шею.