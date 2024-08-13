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19:45, 13 августа 2024Мир

Иран отказался участвовать в переговорах о прекращении огня в Газе

Иран в ООН: Тегеран не намерен участвовать в мирных переговорах по Газе

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Тегеран не намерен участвовать в мирных переговорах между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС об обмене заложников и прекращению огня в секторе Газа, заявили в постоянном представительстве Ирана в ООН. Его приводит РИА Новости.

«Мы не участвовали в непрямых переговорах между ХАМАС и [израильским] режимом при посредничестве Египта, Катара и США и не намерены участвовать в подобных переговорах», — сообщили в иранской дипмиссии.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в иранских властях сообщило, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа удержит Тегеран от массового удара по Израилю.

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      Глеб Бажуткин
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