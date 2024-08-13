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08:30, 14 августа 2024Забота о себе

Мужчина пожаловался на сексуальные домогательства на работе и получил совет

Фото: Josep Suria / Shutterstock / Fotodom

К секс-коучу Дейдре Сандерс обратился за советом 36-летний мужчина, столкнувшийся с сексуальными домогательствами со стороны коллеги по работе. Его письмо и ответ специалистки опубликовал таблоид The Sun.

Автор письма заявил, что 23-летняя коллега начала дарить ему дорогие подарки, присылать провокационные сообщения и откровенные видео со своим участием. Проблема осложняется тем, что руководство поручило мужчине обучить эту женщину, когда она только начала работать в его команде. Из-за этой ситуации отношения у него сильно испортились отношения с постоянной партнершей. «Моя девушка спала, когда на мой телефон пришло первое видео. На нем моя коллега танцевала в нижнем белье, потом сняла бюстгальтер и послала мне воздушный поцелуй. Я сразу удалил его. С тех пор она неоднократно присылала мне свои нюдсы и откровенные секс-ролики», — пожаловался мужчина, добавив, что не знает, как справиться с ситуацией.

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В ответ Сандерс отметила, что на работе часто возникают ситуации, в которых человек чувствует себя некомфортно, однако это не повод игнорировать происходящее в надежде, что все решится само собой. Вместо этого она рекомендовала мужчине разобраться с проблемой как можно скорее. «Эта стажерка ведет себя неподобающим образом, ее поведение приравнивается к сексуальному домогательству. Ей нужно сказать, чтобы она прекратила. Я настоятельно рекомендую вам сообщить о ней в свой отдел кадров, и они должны принять меры для расследования ваших заявлений и оказания вам поддержки», — предложила эксперт.

Также, по ее мнению, мужчине лучше сохранить все неподобающие сообщения, чтобы в случае необходимости доказать правдивость своих слов.

Ранее секс-коуч Дейдре Сандерс посоветовала меньше смотреть порнографию, чтобы наладить сексуальную жизнь в реальности. Отвечая на вопрос, она в первую очередь подчеркнула, что в отношениях главное — качество секса, а не его количество. Тем не менее она предупредила, что чрезмерное увлечение порнофильмами действительно способно притупить интерес к интиму в реальной жизни.

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      Наталья Обрядина
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