На Урале экоактивистка осталась без дома после угроз неизвестного

В Екатеринбурге экоактивистка осталась без дома после угроз неизвестного

В Екатеринбурге экоактивистка Елена Кольцова осталась без дома после угроз неизвестного. Защищавшая леса на Урале от вырубки женщина заподозрила поджог, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Горожанка пояснила, что сначала у нее загорелся забор, потом пламя охватило и другие участки. Пострадал дом соседа — генерала МВД в отставке, который также является бывшим мужем активистки.

Пожар уничтожил все имущество жительницы Екатеринбурга, из огня не удалось спасти собаку. После инцидента у активистки пропали кошки.

Женщина подчеркнула, что в июле ей угрожали расправой, если она продолжит выступать против застройки района ВИЗ в Екатеринбурге, которую поддерживают городские чиновники.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали 20-летнюю студентку, устроившую поджог полицейской автомашины.