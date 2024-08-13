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12:50, 13 августа 2024Россия

На Урале экоактивистка осталась без дома после угроз неизвестного

В Екатеринбурге экоактивистка осталась без дома после угроз неизвестного
СюжетПожар в Екатеринбурге
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Socrates Baltagiannis / Globallookpress.com

В Екатеринбурге экоактивистка Елена Кольцова осталась без дома после угроз неизвестного. Защищавшая леса на Урале от вырубки женщина заподозрила поджог, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Горожанка пояснила, что сначала у нее загорелся забор, потом пламя охватило и другие участки. Пострадал дом соседа — генерала МВД в отставке, который также является бывшим мужем активистки.

Пожар уничтожил все имущество жительницы Екатеринбурга, из огня не удалось спасти собаку. После инцидента у активистки пропали кошки.

Женщина подчеркнула, что в июле ей угрожали расправой, если она продолжит выступать против застройки района ВИЗ в Екатеринбурге, которую поддерживают городские чиновники.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали 20-летнюю студентку, устроившую поджог полицейской автомашины.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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