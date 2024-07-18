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10:10, 18 июля 2024Силовые структуры

Российскую студентку задержали за поджог полицейской машины ради видео

Российская студентка подожгла полицейскую машину для видео украинскому куратору

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В Московской области задержали 20-летнюю студентку, устроившую поджог полицейской автомашины. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, россиянка устроила диверсию на общегородской парковке города Электроугли, куда пришла с канистрой бензина и зажигалкой. В результате обгорели приборная панель и капот. Во время поджога девушка постоянно общалась с кем-то по телефону. При задержании она пояснила, что на связи был куратор мошенников, которые ранее развели ее на деньги. Они потребовали сжечь машину ради видео, которое потребовали отправить им в качестве отчета.

Силовики выясняют обстоятельства случившегося. Ранее 20-летняя студентка не попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Издание отмечает, что она хорошо учится и увлекается рисованием.

17 июля в Ленинградской области двое диверсантов попали в объектив камеры видеонаблюдения при поджоге вышки сотовой связи рядом с деревней Новосергеевка.

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      Владимир Седов
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