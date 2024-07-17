Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:02, 17 июля 2024Силовые структуры

Двое диверсантов попали на видео при поджоге вышки связи в российском регионе

В Ленобласти двое диверсантов подожгли вышку сотовой связи

В Ленинградской области двое диверсантов попали в объектив камеры видеонаблюдения при поджоге вышки сотовой связи рядом с деревней Новосергеевка. Запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видны двое мужчин, один из них кладет сухие ветки на оборудование, а второй поджигает их.

Поджог не удался — огонь почти сразу потух. Диверсантов заметил сотрудник компании во время мониторинга камер и сообщил о них в полицию.

Правоохранительные органы устанавливают личности поджигателей.

15 июля сообщалось, что в Москве задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железной дороге.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Активисты попытались сорвать выступление Лаврова в ООН

      Мальчик-богатырь родился в российском городе

      48-летняя российская актриса снялась в бикини

      Риски попадания под санкции главного атомного проекта России и Венгрии оценили

      Российская компания создала спутник ArcticSat для изучения космической погоды

      Врач назвал снижающие риск развития рака виды спорта

      Западные аналитики заявили о ближайших трех самых тяжелых месяцах для ВСУ

      На Украине анонсировали отказ от вручения повесток на улице

      Двое диверсантов попали на видео при поджоге вышки связи в российском регионе

      Пожар в здании Центра цифровизации образования в Москве попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше