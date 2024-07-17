Двое диверсантов попали на видео при поджоге вышки связи в российском регионе

В Ленобласти двое диверсантов подожгли вышку сотовой связи

В Ленинградской области двое диверсантов попали в объектив камеры видеонаблюдения при поджоге вышки сотовой связи рядом с деревней Новосергеевка. Запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видны двое мужчин, один из них кладет сухие ветки на оборудование, а второй поджигает их.

Поджог не удался — огонь почти сразу потух. Диверсантов заметил сотрудник компании во время мониторинга камер и сообщил о них в полицию.

Правоохранительные органы устанавливают личности поджигателей.

15 июля сообщалось, что в Москве задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железной дороге.