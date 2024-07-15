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08:58, 15 июля 2024Силовые структуры

Москвич по заданию лжеправоохранителей поджег релейный шкаф на железной дороге

В Москве задержали мужчину за поджог релейного шкафа на железной дороге

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, в мессенджере москвич общался с двумя незнакомцами, которые представились ему сотрудниками правоохранительных органов. По полученной от них инструкции он купил средства для изготовления зажигательной смеси, приехал на такси на перегон Москва-Товарная — Ховрино в районе станции Останкино и облил железнодорожный батарейный шкаф горючей жидкостью.

Задержанный заявил, что помогал спецслужбам остановить поезд, перевозящий оружие. Отмечается, что все действия исполнителя лжеправоохранители контролировали по видеосвязи. Против мужчины возбудили дело по части 3 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 205 («Покушение на террористический акт») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Краснодаре суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима Михаила Мунгалова за поджог релейного шкафа.

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      Екатерина Кашурникова
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