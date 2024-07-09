Россиянина приговорили к 12 годам за поджог релейного шкафа

В Краснодаре суд приговорил мужчину к 12 годам за поджог релейного шкафа

В Краснодаре суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима Михаила Мунгалова за поджог релейного шкафа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов края.

Первый год он проведет в тюрьме, а остальное время будет в колонии. Мужчину признали виновным по статье 281 («Диверсия») УК РФ. Мунгалов признал вину в поджоге, но заявил, что действовать против государства, подрывая экономическую безопасность, не хотел.

По версии следствия, в апреле 2023 года подсудимый, будучи несогласным с проведением специальной военной операции, решил поджечь релейный шкаф в Краснодаре. Для этого он купил розжиг, который спрятал недалеко от места поджога. 25 апреля 2023 года Мунгалов осуществил свой план и скрылся с места преступления. В результате шкаф был полностью уничтожен.

Ранее в Ярославле суд вынес приговор двум 19-летним местным жителям за попытку поджечь телекоммуникационную вышку в Дзержинском районе города.