Прогноз мирового потребления нефти понизили впервые за год

ОПЕК понизила прогноз потребления нефти на 2024 год на 135 тыс. баррелей в день

Аналитики Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) впервые с июля 2023 года понизили свой прогноз мирового потребления сырья. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Согласно обновленной оценке экспертов, в 2024 году среднесуточные объемы потребления нефти в мире вырастут на 2,11 миллиона баррелей и достигнут уровня в 104,32 миллиона. Предыдущая оценка ОПЕК, опубликованная в июле, подразумевала увеличение показателя на 2,25 миллиона.

При этом ожидания по глобальному спросу в обновленном отчете понижены для всех кварталов: для первого — на 350 тысяч баррелей в сутки, до 103,15 миллиона, для второго — на 90 тысяч, до 103,7 миллиона, а для третьего и четвертого — на 50 тысяч, до 104,85 и 105,57 миллиона соответственно.

Эксперты объяснили пересмотр июльской оценки рядом факторов. В качестве основной причины они назвали более сдержанный, чем ожидалось, спрос на энергоресурсы в Китае. Последнее обстоятельство аналитики связали с недостаточно высокими темпами восстановления экономики КНР.

Ранее в ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость октябрьских фьючерсов на поставки сырья в моменте превысила отметку в 80 долларов за баррель. Котировки достигли этой планки впервые со 2 августа 2024 года. На пике биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent поднималась до 80,41 доллара.