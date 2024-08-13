Рыболов поймал акулу длиной четыре метра на маленькую удочку

Во Флориде рыболову с маленькой удочкой попалась четырехметровая акула

В американском штате Флорида была поймана тигровая акула длиной четыре метра. Об этом сообщает сайт Clickorlando.com.

Рыболов Мейсон Карсон рассказал, что столь крупная рыба попалась ему впервые. «Обычно ловится много тупорылых акул, много черноперых, — объяснил он. — Зимой масса песочных акул, периодически попадаются тигровые и молот-рыбы. Но тигровые, как правило, не настолько большие». Длина самой большой акулы, которую ему удавалось поймать до сих пор, составляла 2,7 метра.

Карсон утверждает, что четырехметровая тигровая акула попалась на маленькую удочку. «Это определенно был сюрприз, — признается он. — К тому времени у нас было несколько удочек и катушек, и удочка, на которую я поймал тигровую акулу, предназначалась для рыб и акул поменьше. Я насадил на нее маленькую наживку. И так вышло, что клюнуло именно на самую маленькую катушку и самую маленькую наживку».

Рыболов снял акулу на видео, сфотографировался с ней, а затем отпустил обратно в воду.

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