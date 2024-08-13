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17:17, 13 августа 2024Путешествия

Самолет с россиянами попал в сильную грозу и получил многочисленные повреждения

Летевший в Калининград самолет Smartavia попал в грозовой в фронт

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Самолет российской авиакомпании Smartavia попал в сильную грозу и получил повреждения. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Санкт-Петербурга в Калининград Boeing 737 11 августа. На послеполетном осмотре лайнера были выявлены многочисленные поломки, в том числе левого и правого полукрыла, антенны и маячка.

По словам командира воздушного судна, самолет попал в грозовой фронт с градом при наборе высоты в Пулково.

Ранее в августе пилотов самолета российской авиакомпании попытались ослепить лазером в небе. Инцидент случился с направлявшимся из Москвы в Челябинск Boeing 737-800 сразу после вылета.

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