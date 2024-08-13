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22:45, 13 августа 2024Мир

Киеву предрекли поражение из-за наступления ВСУ в Курской области

Der Spiegel: наступление ВСУ в Курской области может обернуться поражением Киева

Фото: Globallookpress.com

Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области в долгосрочной перспективе может обернуться поражением для Киева, заявил военный эксперт Франц-Стефан Гади в интервью Der Spiegel.

По его словам, вылазка ВСУ на территорию РФ может усугубить фундаментальную проблему украинцев.

«Я спрашивал себя, чего должна была достичь эта операция. В долгосрочной перспективе расширение фронта было бы выгодно России, потому что у нее больше ресурсов, чем у Украины», — отметил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки несколько раз попытались прорваться вглубь Курской области. Попытки были зафиксированы в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук и Алексеевский. Все действия ВСУ были пресечены.

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      Марина Совина
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