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14:12, 13 августа 2024Россия

Минобороны сообщило о попытках прорыва ВСУ в Курской области

Минобороны России заявило о пресечении попыток прорыва ВСУ в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки несколько раз попытались прорваться вглубь Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, попытки прорыва были в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук и Алексеевский. Все действия противника были пресечены.

«Отражена атака подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Мартыновки. Уничтожены до пятнадцати военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и два автомобиля», — добавили в оборонном ведомстве.

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      Никита Абрамов
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