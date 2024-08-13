Минобороны сообщило о попытках прорыва ВСУ в Курской области

Минобороны России заявило о пресечении попыток прорыва ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки несколько раз попытались прорваться вглубь Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, попытки прорыва были в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук и Алексеевский. Все действия противника были пресечены.

«Отражена атака подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Мартыновки. Уничтожены до пятнадцати военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и два автомобиля», — добавили в оборонном ведомстве.