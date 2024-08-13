В Британии заявили о панике ВСУ из-за решения России по Курской области

Меркурис: в ВСУ паника, так как Россия не перебросила войска в Курскую область

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет паника, так как Россия не перебросила войска из Донбасса в Курскую область. Такое заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в блоге на YouTube.

«Нет никаких признаков, что российская армия перебросила резервы из Донбасса (...) и сейчас из-за этого растет тревога у некоторых украинских военных чиновников», — сказал он.

Даже самые ярые сторонники Киева сомневаются в перспективах украинской атаки на Курскую область, подчеркнул эксперт.

Ранее Меркурис заявил, что вылазка ВСУ в Курской области с использованием техники, поставленной странами Запада, говорит о причастности Североатлантического альянса к атаке. По его словам, такое вовлечение блока в конфликт связано с «пониманием НАТО своего проигрыша» на Украине.