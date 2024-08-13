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12:05, 13 августа 2024Мир

Вучичу предрекли судьбу Милошевича от Запада

Политолог Самонкин: Запад угрожает Вучичу судьбой Милошевича
СюжетПротесты в Белграде

Фото: Marko Djurica / Reuters

Запад угрожает президенту Сербии Александру Вучичу судьбой югославского лидера Слободана Милошевича, осужденного Гаагским трибуналом. Об этом заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, политолог Юрий Самонкин, передает 360.ru.

В частности, он указал на начало протестов в Сербии, вызванных нежеланием местных жителей начинать разработку лития, которая, по мнению Белграда, может стать источником к экономическому развитию страны. По словам эксперта, Запад может быть причастен к подобным акциям.

«Напоминания Вучичу о Милошевиче останутся угрозами Запада», — рассказал политолог.

Самонкин посчитал, что Запад уже порядка 10 лет причастен к протестам в Сербии. Однако он добавил, что они не приводят к каким-либо результатам, и власти страны доказывают свою устойчивость.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Запад готовит для Вучича судьбу Милошевича. По словам вице-премьера, протесты в стране против добычи лития также нацелены на разжигание «цветной революции, которая должна будет свергнуть власть».

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      Максим Габриелян
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