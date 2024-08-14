Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:58, 14 августа 2024Россия

Белоусову направили обращение из-за не получающего год зарплату бойца СВО

На Урале депутат обратился к Белоусову из-за не получающего зарплату бойца СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На Урале депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов обратился к министру обороны России Андрею Белоусову из-за не получающего год зарплату бойца специальной военной операции (СВО) на Украине, пишет «Газета.ру».

Парламентарий обратил внимание на то, что военнослужащий из-за отсутствия денег не может приехать в отпуск к семье и в целом лишен средств к существованию. Свалов, обращаясь к министру, назвал ситуацию вопиющей.

«Обращаю внимание, что данная ситуация является вопиющим примером ненадлежащего отношения к своим должностным обязанностям со стороны виновных должностных лиц, в результате чего военнослужащий лишен средств к существованию, лишен возможности уехать в отпуск к семье. На протяжении длительного времени — более года — солдат не получает положенного денежного довольствия», — написал депутат в тексте обращения.

Обращение он также направил генпрокурору России Игорю Краснову, председателю Следственного Комитета Александру Бастрыкину и военному прокурору Объединенной группировки войск Сергею Казакову.

Ранее сообщалось, что находившемуся на фронте российскому бойцу СВО из Бурятии больше полугода не платили довольствие. Кроме того, он не получил единовременную и региональную денежные выплаты. Выяснилось, что выплаты не поступали из-за бюрократической ошибки.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Солдат-срочник вступил в бой с превосходящими силами ВСУ. Его атаковали дроны, но на помощь пришли российские военные

      Раскрыт возможный срок лишения свободы для задержанного за дебош американца

      Раскрыты подробности об упавшем со скалы во время бегства от медведя россиянине

      Крупнейшую сеть супермаркетов США заподозрили в динамическом ценообразовании

      Врач назвала приводящую к облысению ошибку в укладке волос

      Участвовавший в Олимпиаде-2024 волейболист-педофил сделал заявление

      На Западе предрекли катастрофический исход операции ВСУ в Курской области

      На Украине сравнили подход Залужного и Сырского к вылазкам на территорию России

      Бывшая возлюбленная Александра Петрова рассказала о первом сексе на камеру

      В России анонсировали подорожание ремонта автомобилей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше