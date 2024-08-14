Белоусову направили обращение из-за не получающего год зарплату бойца СВО

На Урале депутат обратился к Белоусову из-за не получающего зарплату бойца СВО

На Урале депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов обратился к министру обороны России Андрею Белоусову из-за не получающего год зарплату бойца специальной военной операции (СВО) на Украине, пишет «Газета.ру».

Парламентарий обратил внимание на то, что военнослужащий из-за отсутствия денег не может приехать в отпуск к семье и в целом лишен средств к существованию. Свалов, обращаясь к министру, назвал ситуацию вопиющей.

«Обращаю внимание, что данная ситуация является вопиющим примером ненадлежащего отношения к своим должностным обязанностям со стороны виновных должностных лиц, в результате чего военнослужащий лишен средств к существованию, лишен возможности уехать в отпуск к семье. На протяжении длительного времени — более года — солдат не получает положенного денежного довольствия», — написал депутат в тексте обращения.

Обращение он также направил генпрокурору России Игорю Краснову, председателю Следственного Комитета Александру Бастрыкину и военному прокурору Объединенной группировки войск Сергею Казакову.

Ранее сообщалось, что находившемуся на фронте российскому бойцу СВО из Бурятии больше полугода не платили довольствие. Кроме того, он не получил единовременную и региональную денежные выплаты. Выяснилось, что выплаты не поступали из-за бюрократической ошибки.