Минобороны подтвердило попытку атаки беспилотников на Брянскую область

Минобороны заявило об уничтожении пяти украинских БПЛА над Брянской областью

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Брянской областью. Об этом заявили в Минобороны России.

По их данным, пресечение попытки атаки беспилотников на объекты, расположенные на территории России, произошло 14 августа около 16:10 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области», — заключили в оборонном ведомстве.

До этого об атаке пяти БПЛА сообщал губернатор российского региона Александр Богомаз. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО», — написал чиновник.

В Брянской области с 9 августа действует режим контртеррористической операции, который ввели после начала боев в другом российском регионе — Курской области.