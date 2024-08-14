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17:03, 14 августа 2024Россия

Минобороны подтвердило попытку атаки беспилотников на Брянскую область

Минобороны заявило об уничтожении пяти украинских БПЛА над Брянской областью
СюжетМинобороны

Фото: Thomas Peter / Reuters

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Брянской областью. Об этом заявили в Минобороны России.

По их данным, пресечение попытки атаки беспилотников на объекты, расположенные на территории России, произошло 14 августа около 16:10 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области», — заключили в оборонном ведомстве.

До этого об атаке пяти БПЛА сообщал губернатор российского региона Александр Богомаз. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО», — написал чиновник.

В Брянской области с 9 августа действует режим контртеррористической операции, который ввели после начала боев в другом российском регионе — Курской области.

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      Никита Абрамов
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