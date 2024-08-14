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00:57, 14 августа 2024Россия

Российские военные ударили по приготовленным к переброске в Курскую область частям ВСУ

Военкор Котенок: ВС РФ нанесли удары по силам ВСУ в Сумской области
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские военные нанесли удары по Сумской области, в том числе по выявленным целям на окраинах города Сумы. Об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

Он отметил, что атака велась по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), предназначенным для переброски в Курскую область для усиления группировки, которая ведет там боевые действия.

Военкор уточнил, что удары наносились фугасными авиабомбами (ФАБ) по колоннам, соединениям, пунктам постоянной и временной дислокации украинских воинских частей.

Издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в городе Глухове Сумской области. В регионе действует воздушная тревога. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигналы также звучат в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Житомирской и Киевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

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      Марина Совина
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