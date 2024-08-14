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17:16, 14 августа 2024Силовые структуры

Стала известна личность устроившего дебош в московском отеле американца

Устроивший дебош американец Тагер нецензурно выражался в отеле при заселении

Фото: Dragon Images / Shutterstock / Fotodom

Гражданин США Джозеф Тагер, который устроил дебош, пытался заселиться в гостиницу Radisson Blu Olimpyiskiy без необходимых документов и вел себя агрессивно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его данным, 46-летний американец нецензурно выражался на английском и русском языках. Из-за такого поведения и отсутствия миграционной карты ему отказали в заселении. А уже в полицейском отделе он ударил сотрудницу по предплечью и толкнул.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 августа Тагер был доставлен в отдел полиции после учиненного им дебоша. В участке мужчина отказался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, а после напал на одного из полицейских, применив в отношении него насилие. В отношении американца возбуждено уголовное дело. Следствие намерено требовать ареста подозреваемого.

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      Екатерина Кашурникова
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