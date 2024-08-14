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16:01, 14 августа 2024Силовые структуры

Задержанный за дебош американец напал на российского полицейского в участке

Следствие требует арестовать напавшего на полицейского гражданина США

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве задержан гражданин США по подозрению в применении насилия в отношении представителей власти. Об этом в среду, 14 августа, «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 12 августа гражданин США был доставлен в отдел полиции после учиненного им дебоша. В участке мужчина отказался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, а после напал на одного из полицейских, применив в отношении него насилие. В отношении американца возбуждено уголовное дело. Следствие намерено требовать ареста подозреваемого.

Ранее 14 августа сообщалось, что 46-летний американец был доставлен в участок после драки в гостинице, куда его не смогли заселить без миграционной карты.

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      Владимир Седов
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