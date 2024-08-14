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20:08, 14 августа 2024Путешествия

Цены на отели российских курортов описали словом «вакханалия»

Алексан Мкртчян из РСТ описал цены на отдых в Сочи и Анапе словом «вакханалия»

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Цены на проживание в отелях популярных российских курортов назвали «вакханалией». Таким мнением поделился с Российским союзом туриндустрии (РСТ) генеральный директор сети компаний «Розовый слон» Алексан Мкртчян, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалиста, лишь крымские отельеры оставили стоимость на прошлогоднем уровне или подняли в пределах 10 процентов. «А то, что сейчас творится с ценами в Сочи, Анапе, Геленджике, просто вакханалия: плюс 40 процентов к прошлогодним показателям», — описал Мкртчян.

Именно с этим эксперт связал рост спроса на отдых в Крыму.

Ранее Сочи стал главным отечественным курортом для богатых россиян. Из-за увеличения стоимости зарубежного отдыха и санкционных ограничений россияне стали активнее ездить в Сочи, а также вкладываться в недвижимость, в том числе туристическую.

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      Марк Успенский
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