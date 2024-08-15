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16:04, 15 августа 2024Россия

Москвичка потеряла более 160 тысяч рублей при попытке связаться с пропавшим на СВО мужем

Москвичку обманули на 162 тысячи рублей, пообещав связаться с ее мужем на СВО

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жительницу Москвы обманули при попытке связаться с ушедшим на специальную военную операцию (СВО) мужем. Мужчина перестал выходить на связь, сообщает издание «Регнум» в Telegram.

После пропажи мужа женщина хотела любым способом получить сведения о нем. Так она вышла на неких волонтеров, которые сообщили, что военнослужащий попал в плен. Они также пообещали москвичке организовать сеанс видеосвязи, попросив за это 12 тысяч рублей.

Россиянка перевела указанную сумму, однако в назначенный день поговорить с мужей ей так и не удалось. Те же лица сообщили, что в лагере пленных якобы пропал свет, и предложили ей доплатить еще 24 тысячи рублей. Помимо этого, жене бойца прислали ссылку, пройдя по которой она также лишилась денег.

Общая сумма ущерба составила 162 тысячи рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с иностранными телефонными номерами. Жителей страны призвали не реагировать ни на какие сообщения, поступающие им с незнакомых номеров. По данным Центробанка, за 2023-й год злоумышленники списали со счетов клиентов российских банков 15,8 миллиарда рублей.

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      Алан Босиков
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