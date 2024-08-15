Уволенный мужчина протаранил бывшее место работы самолетом ради мести

В Аргентине мужчина протаранил самолетом здание завода с горючими газами

В Аргентине мужчина ради мести протаранил самолетом бывшее место работы и не выжил. Подробности сообщает агентство Noticias Argentinas.

Трагичное происшествие произошло в городе Росарио 9 августа. 46-летний Хуан Мануэль Медина, ранее уволенный из компании Air Liquide, арендовал легкомоторный самолет Cessna 152 и направил его на здание промышленного предприятия. Лайнер разбился о крышу завода, а Медина не выжил.

Уточняется, что Air Liquide поставляет горючие газы — кислород, азот и водород — для медицинских целей. Местная полиция назвала чудом, что падение борта не вызвало взрыва, а жертв среди сотрудников удалось избежать.

Предположительно, Медина намеренно спровоцировал крушение. Тем же утром аргентинец опубликовал фотографию взрыва атомной бомбы в Нагасаки 9 августа 1945 года. Он также поделился селфи с подписью на испанском языке: «Большим лжецам».