Рыбак поймал в море потерянную 30 лет назад акулу из Lego

Independent: в море поймали пластиковую акулу из Великой утечки Lego 1997 года

Британское рыболовное судно поймало в море акулу из конструктора Lego, потерянную около 30 лет назад. Об этом сообщает издание Independent.

Пластиковая рыба попала в сеть примерно в 30 километрах от Пензанса. На нее обратил внимание Ричард Уэст — один из рыбаков, работавших на судне. «Я с первого взгляда понял, что это такое, потому что у меня самого были акулы из набора Lego про пиратов, когда я был маленький, — рассказал он. — Я их обожал. 25 лет не видел этого рыла».

По словам Уэста, капитана удивил энтузиазм, который вызвала у него эта игрушка. После возвращения на берег он связался с проектом Lego Lost at Sea и выяснил, как пластиковая акула попала в море.

Оказалось, что 13 февраля 1997 года японское грузовое судно Tokio Express, шедшее в том районе, потеряло 62 контейнера. В одном из контейнеров находились 4,8 миллиона блоков Lego, в том числе почти 52 тысячи акул. Представитель организации назвал это событие Великой утечкой Lego 1997 года.

Ранее в США пару из штата Калифорния арестовали за кражу 2,8 тысячи редких наборов конструктора Lego. Под стражу взяли 71-летнего Ричарда Сигела и 39-летнюю Бланку Гудино.

