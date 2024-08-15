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13:47, 15 августа 2024Из жизни

Рыбак поймал в море потерянную 30 лет назад акулу из Lego

Independent: в море поймали пластиковую акулу из Великой утечки Lego 1997 года

Фото: Tracey Williams / Lego Lost At Sea

Британское рыболовное судно поймало в море акулу из конструктора Lego, потерянную около 30 лет назад. Об этом сообщает издание Independent.

Пластиковая рыба попала в сеть примерно в 30 километрах от Пензанса. На нее обратил внимание Ричард Уэст — один из рыбаков, работавших на судне. «Я с первого взгляда понял, что это такое, потому что у меня самого были акулы из набора Lego про пиратов, когда я был маленький, — рассказал он. — Я их обожал. 25 лет не видел этого рыла».

По словам Уэста, капитана удивил энтузиазм, который вызвала у него эта игрушка. После возвращения на берег он связался с проектом Lego Lost at Sea и выяснил, как пластиковая акула попала в море.

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Оказалось, что 13 февраля 1997 года японское грузовое судно Tokio Express, шедшее в том районе, потеряло 62 контейнера. В одном из контейнеров находились 4,8 миллиона блоков Lego, в том числе почти 52 тысячи акул. Представитель организации назвал это событие Великой утечкой Lego 1997 года.

Ранее в США пару из штата Калифорния арестовали за кражу 2,8 тысячи редких наборов конструктора Lego. Под стражу взяли 71-летнего Ричарда Сигела и 39-летнюю Бланку Гудино.

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      Олег Парамонов
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