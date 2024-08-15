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17:13, 15 августа 2024Силовые структуры

Собственника гостиницы в Лобне арестовали по делу о пожаре с двумя жертвами

Суд арестовал собственника гостиницы в Лобне, где произошел пожар с 2 жертвами

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Суд арестовал 43-летнего собственника гостиницы в Лобне, где произошел пожар с двумя жертвами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Московской области.

Мужчина подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Возгорание в здании гостиницы в подмосковной Лобне произошло 12 августа. В пожаре пострадали пять человек, двое из которых не выжили. Позже выяснилось, что владелец гостиницы использовал жилой дом не по назначению — являясь индивидуальным предпринимателем, он оказывал в здании услуги по аренде жилых помещений, не отвечающие требованиям правил пожарной безопасности.

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      Олеся Мицкевич
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