Начато расследование в связи с пожаром с жертвами в российской гостинице

СК возбудил дело из-за гибели двух человек при пожаре в гостинице Лобни

При пожаре в жилом доме в Подмосковье погибло два человека

Начало событий в новости При пожаре в жилом доме в Подмосковье погибло два человека

Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара в гостинице Лобни, в котором пострадали пять человек, двое из них не выжили. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, начаты допросы свидетелей, назначены судебно-медицинская, пожарно-техническая и генетическая судебные экспертизы.

Возгорание произошло 12 августа в здании гостиницы в Лобне. В пожаре пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы, однако медики не смогли им помочь. Трое потерпевших получили ожоги различной степени тяжести.