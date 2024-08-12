При пожаре в жилом доме в Подмосковье погибло два человека

МЧС: при пожаре в жилом доме в Лобне погибло два человека

При пожаре в жилом доме с мансардой в подмосковной Лобне погибло два человека. Об этом сообщило ГУ МЧС по Московской области в Telegram-канале.

Открытое горение на площади 200 квадратных метров ликвидировано. В ведомстве добавили, что три человека были госпитализированы, в том числе мужчина с ожогами.

На месте работают 35 специалистов и 7 единиц техники.

Ранее в Ульяновске при взрыве в многоэтажном жилом доме погибло три человека. Пожар произошел на третьем этаже, по предварительным данным, возгоранию предшествовал неустановленный взрыв. В результате пожара также было уничтожено имущество жильцов.