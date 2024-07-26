Число погибших при взрыве и пожаре в многоэтажке в Ульяновске снова выросло

СК: число погибших при взрыве и пожаре в жилой многоэтажке в Ульяновске выросло

Число погибших при взрыве и пожаре в жилом многоэтажном доме в Ульяновске выросло до трех. Об этом сообщил Следственный комитет по Ульяновской области в Telegram.

«В Ульяновской области по факту гибели трех человек и уничтожения имущества возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

По их данным, в результате пожара также было уничтожено имущество жильцов.

Изначально сообщалось, что при ЧП погиб двухлетний ребенок, а также трое пострадали. Затем число погибших выросло до двух. Очевидцы сняли пожар на видео.