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20:24, 26 июля 2024Россия

Число погибших при взрыве и пожаре в многоэтажке в Ульяновске снова выросло

СК: число погибших при взрыве и пожаре в жилой многоэтажке в Ульяновске выросло

Кадр: Telegram-канал Zvezdanews

Число погибших при взрыве и пожаре в жилом многоэтажном доме в Ульяновске выросло до трех. Об этом сообщил Следственный комитет по Ульяновской области в Telegram.

«В Ульяновской области по факту гибели трех человек и уничтожения имущества возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

По их данным, в результате пожара также было уничтожено имущество жильцов.

Изначально сообщалось, что при ЧП погиб двухлетний ребенок, а также трое пострадали. Затем число погибших выросло до двух. Очевидцы сняли пожар на видео.

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      Никита Абрамов
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