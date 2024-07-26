При взрыве в российской многоэтажке погиб двухлетний ребенок

112: в Ульяновске при взрыве в многоэтажном доме погиб двухлетний ребенок

В Ульяновске при взрыве в многоэтажном жилом доме погиб двухлетний ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.

Кроме того, во время ЧП пострадали трое взрослых.

Telegram-канал РЕН ТВ также со ссылкой на источник подтвердил эту информацию.

По данным ТАСС, в настоящее время эвакуация из жилого здания не закончена.

26 июля стало известно, что в Ульяновске загорелся жилой многоэтажный дом. Пожар произошел на третьем этаже, по предварительным данным, возгоранию предшествовал неустановленный взрыв. Очевидцы сняли ЧП на видео.