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19:22, 26 июля 2024Россия

При взрыве в российской многоэтажке погиб двухлетний ребенок

112: в Ульяновске при взрыве в многоэтажном доме погиб двухлетний ребенок

Кадр: Telegram-канал «112»

В Ульяновске при взрыве в многоэтажном жилом доме погиб двухлетний ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.

Кроме того, во время ЧП пострадали трое взрослых.

Telegram-канал РЕН ТВ также со ссылкой на источник подтвердил эту информацию.

По данным ТАСС, в настоящее время эвакуация из жилого здания не закончена.

26 июля стало известно, что в Ульяновске загорелся жилой многоэтажный дом. Пожар произошел на третьем этаже, по предварительным данным, возгоранию предшествовал неустановленный взрыв. Очевидцы сняли ЧП на видео.

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      Никита Абрамов
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