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16:59, 15 августа 2024Россия

Советская летчица Брок-Бельцова умерла на 100-м году жизни

РБК: умерла ветеран Великой Отечественной войны, летчица Галина Брок-Бельцова

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Ветеран Великой Отечественной войны, советская летчица Галина Брок-Бельцова умерла на 100-м году жизни. Об этом сообщили РБК в Союзе женщин летных специальностей «Авиатриса».

В организации отметили, что уход Брок-Бельцовой — тяжелейшая утрата.

Галина Павловна Брок родилась 12 февраля 1925 года. Когда началась Великая Отечественная война, ей исполнилось 16 лет. В 1943 году она окончила Московское авиационное училище связи, затем ее отправили в 3-й запасной авиаполк. Там же она освоила профессию штурмана.

За годы войны она совершила 36 боевых вылетов. Галине Павловне вручали ордена Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени и медали.

Брок-Бельцова была вице-президентом и почетным членом Союза женщин летных специальностей «Авиатриса». Она вела активную общественную деятельность, так, по ее предложению, были изданы сборники воспоминаний ветеранов 125-го бомбардировочного авиационного полка имени Марины Расковой.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о смерти основателя «Соколов России» Александра Харчевского.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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