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09:35, 15 августа 2024Россия

Умер основатель «Соколов России»

Липецкий губернатор Артамонов сообщил о смерти заслуженного летчика Харчевского

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Заслуженный военный летчик, основатель авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России» Александр Харчевский умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале.

Харчевский в прошлом возглавлял Липецкий авиацентр. Кроме того, он создал авиационную группу высшего пилотажа «Соколы России», которая показывала элементы ближнего маневренного воздушного боя на Су-27, Су-30СМ, Су-35С и других военных самолетах.

«Каждый, кто хоть раз был на авиашоу и видел высший пилотаж Харчевского, наверняка задумывался: "А могут ли самолеты вообще так летать?" А когда понимали, что человек выкручивает фигуры высшего пилотажа на седьмом десятке лет, улыбаясь перегрузкам… Человек-легенда, огромная потеря для всей авиации», — написал Артамонов.

Он выразил соболезнования родным и близким военного летчика.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве при падении из окна погибла ученая-экономист Валентина Бондаренко.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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