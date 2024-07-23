Известная ученая выпала из окна квартиры в Москве и умерла. Что об этом известно?

В Новой Москве при падении из окна погибла ученая-экономист Валентина Бондаренко

Тело ведущего научного сотрудника Центра институтов социально-экономического развития института экономики РАН Валентины Бондаренко было найдено на улице под окнами многоквартирного дома в поселении Воскресенское в Новой Москве 22 июля. Женщина уже была мертва, когда ее обнаружили.

Она выпала из окна своей квартиры, к сожалению, спасти ее не удалось, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью

собеседник ТАСС в оперативных службах

Известная ученая продолжительно болела

Как сообщает источник, 82-летняя женщина продолжительно болела. По предварительным данным, случившееся с ней не связано с криминалом. В качестве одной из версий рассматривается несчастный случай — женщина могла нечаянно выпасть из окна.

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На данный момент точные причины гибели ученой устанавливаются.

Известно, что Валентина Бондаренко окончила аспирантуру Института экономики Академии наук СССР в 1991 году и защитила диссертацию по политической экономии. Она была академиком Российской академии естественных наук и Международной академии исследований будущего. С 1993 года и до последних дней жизни занимала пост исполнительного директора фонда экономических исследований Н.Д. Кондратьева.

Ранее из жизни ушел бывший главред «Ведомостей»

17 июля стало известно, что в возрасте 69 лет умер бывший главный редактор газеты «Ведомости» Андрей Шмаров. Он проходил лечение в больнице, однако медики не смогли спасти ему жизнь.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

СМИ сообщали, что журналиста нашли без сознания в его московской квартире после того, как у него случился инсульт. Он был доставлен в медучреждение с нарушением речи и переломом ребра. В результате Шмаров так и не пришел в сознание.