Умер бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров

В Москве умер бывший главный редактор газеты «Ведомости» Андрей Шмаров

Бывший главный редактор газеты «Ведомости» Андрей Шмаров умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Сообщается, что журналист ушел из жизни 16 июля в 18:40. Его нашли без сознания в квартире в Москве, где он пролежал несколько часов.

Издание отмечает, что его обнаружил опекун. Позднее Шмарову вызвали скорую. У журналиста диагностировали инсульт и перелом ребер. Журналиста отправили в реанимацию, где он умер не приходя в сознание.

Как сообщают «Известия», журналиста госпитализировали 1 июля, где врачи две недели боролись за его жизнь.

17 июля издание «112» сообщало, что Шмарова госпитализировали из-за нарушения речи. Отмечалось, что он находится в медучреждении с подозрением на инсульт.

Шмаров занимал должность главного редактора «Ведомостей» с марта 2020 года по май 2021 года. Причину, по которой он оставил это место, журналист назвал тайной. Был ведущим на радио «Комсомольская правда» и на телеканале «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов).