В Курской области задумались о введении дистанционного обучения

Карамышев: в Курской области могут ввести дистанционное обучение с 1 сентября

Власти Курской области обсуждают решение о введении дистанционного обучения в регионе. Об этом заявил врио заместителя губернатора российского региона Виктор Карамышев в эфире телеканала «Соловьев Live», пишет ТАСС.

«Тревоги, ракетные опасности 10-15 раз в день объявляются. И объявляются они по всей области, потому что сложно сказать, куда полетит ракета», — сообщил он. По его словам, в ближайшее время власти региона вынесут на оперативный штаб принятие решения о введении с 1 сентября дистанционного обучения.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.