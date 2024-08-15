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23:00, 15 августа 2024Россия

В Курской области задумались о введении дистанционного обучения

Карамышев: в Курской области могут ввести дистанционное обучение с 1 сентября
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Власти Курской области обсуждают решение о введении дистанционного обучения в регионе. Об этом заявил врио заместителя губернатора российского региона Виктор Карамышев в эфире телеканала «Соловьев Live», пишет ТАСС.

«Тревоги, ракетные опасности 10-15 раз в день объявляются. И объявляются они по всей области, потому что сложно сказать, куда полетит ракета», — сообщил он. По его словам, в ближайшее время власти региона вынесут на оперативный штаб принятие решения о введении с 1 сентября дистанционного обучения.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.

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      Марина Совина
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