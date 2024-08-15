В России оценили угрозу распространения оспы обезьян

Роспотребнадзор: угрозы распространения оспы обезьян в России нет

Угрозы распространения оспы обезьян в России нет, для оперативного выявления заболевания предпринимаются все необходимые меры. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

«В РФ заблаговременно и на системной основе осуществляются все необходимые меры для выявления инфекции. Ситуация находится на постоянном контроле, угрозы распространения заболевания нет», — рассказали в ведомстве.

Отдельно подчеркивается, что в пограничных пунктах ведется особый контроль в рамках федерального проекта «Санитарный щит», а для выявления потенциальных носителей инфекции используется система «Периметр». Обезьянья оспа передается человеку от приматов, грузынов и других диких животных, среди симптомов — сыпь, лихорадка и увеличение лимфоузлов.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. По его словам, в 2024 году число случаев заражения этой болезнью превысило прошлогодний показатель.