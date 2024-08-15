В СК завели дело после столкновения теплохода с буксиром под Волгоградом

В Волгоградской области завели дело из-за столкновения теплохода и буксира

В Волгоградской области завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 12 июля в акватории Волго-Донского судоходного канала имени В. И. Ленина столкнулись теплоход «Мерле» и буксир-толкач «ОТ-2443». В результате собственники обоих судов понесли крупный ущерб.

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы.

2 мая сообщалось, что теплоход «Сергей Кучкин» с сотнями россиян на борту сел на мель вблизи Тольятти.