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19:52, 15 августа 2024Силовые структуры

В СК завели дело после столкновения теплохода с буксиром под Волгоградом

В Волгоградской области завели дело из-за столкновения теплохода и буксира

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Волгоградской области завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 12 июля в акватории Волго-Донского судоходного канала имени В. И. Ленина столкнулись теплоход «Мерле» и буксир-толкач «ОТ-2443». В результате собственники обоих судов понесли крупный ущерб.

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы.

2 мая сообщалось, что теплоход «Сергей Кучкин» с сотнями россиян на борту сел на мель вблизи Тольятти.

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      Владимир Седов
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