Минобороны заявило о попытке прорыва мобильной группы ВСУ вглубь Курской области

МО: в Курской области уничтожили группы ВСУ, пытавшиеся проникнуть вглубь России

В Курской области российские военнослужащие уничтожили группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались проникнуть вглубь России. Об этом Минобороны сообщило в Telegram-канале.

ВСУ пытались прорваться в районах Анастасьевки и Каучука. Удар по ним был нанесен армейской авиацией, дронами и огнем артиллерии, отчитались в министерстве.

Российские военнослужащие также поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригады теробороны, которые располагались в районе Александрии, Снагости, Мирного, Казачей Локни, Коренево, Плехово и Пушкарного.

Бои в Курской области идут больше 10 дней. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера и действует режим контртеррористической операции. Из части приграничных районов проводят эвакуацию жителей.