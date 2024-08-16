Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:24, 16 августа 2024Россия

Минобороны заявило о попытке прорыва мобильной группы ВСУ вглубь Курской области

МО: в Курской области уничтожили группы ВСУ, пытавшиеся проникнуть вглубь России

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

В Курской области российские военнослужащие уничтожили группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались проникнуть вглубь России. Об этом Минобороны сообщило в Telegram-канале.

ВСУ пытались прорваться в районах Анастасьевки и Каучука. Удар по ним был нанесен армейской авиацией, дронами и огнем артиллерии, отчитались в министерстве.

Материалы по теме:
Украинские войска сгруппировались у рубежей России, но не идут в бой. Чего они ждут и что происходит на границе?
Украинские войска сгруппировались у рубежей России, но не идут в бой.Чего они ждут и что происходит на границе?
12 августа 2024
Падение ракеты в Курске и бои на границе. Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области
Падение ракеты в Курске и бои на границе.Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области
11 августа 2024
«Иностранцев много». В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?
«Иностранцев много». В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?
10 августа 2024

Российские военнослужащие также поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригады теробороны, которые располагались в районе Александрии, Снагости, Мирного, Казачей Локни, Коренево, Плехово и Пушкарного.

Бои в Курской области идут больше 10 дней. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера и действует режим контртеррористической операции. Из части приграничных районов проводят эвакуацию жителей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Владивосток и Приморье остались без света. На дорогах после отключения светофоров начались массовые ДТП

      Россия нарастила объемы прокачки газа через Украину до максимума

      Фитнес-тренер объяснила важность развития координации

      Россиянина арестовали за поджог машины Росгвардии с сотрудником внутри

      Жириновский предсказал заход ВСУ в Курскую область

      Европейские страны начали наращивать силы в Тихом океане

      Microsoft обвинили в обмане пользователей браузера Edge

      Замглавы управления МЧС в российском регионе обвинили в коррупции на системе оповещения

      Один регион России получил десятки миллионов рублей на развитие туризма

      Литва сжалилась над белорусскими водителями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше