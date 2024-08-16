Многодетная россиянка внезапно упала замертво на кухне своей квартиры

В Свердловской области у матери пяти детей внезапно остановилось сердце

В Сосьве Свердловской области многодетная мать упала замертво на кухне своей квартиры. Об этом рассказал старший брат женщины в беседе с Ura.ru.

По его словам, 34-летняя Мария Обласова готовила завтрак для своих пяти детей, когда у нее внезапно остановилось сердце. Предположительно, причиной смерти стал инсульт.

Сергей Обласов добавил, что у его сестры остались три дочери и два сына в возрасте пяти, шести, семи, 11 и 15 лет. Четверо из них появились во втором браке. В последнее время россиянка находилась в разводе. Следить за старшей девочкой будет мать женщины. Судьба остальных несовершеннолетних сейчас решается.

Ранее в Санкт-Петербурге 50-летний мужчина упал замертво во время собеседования на работу. Как стало известно, руководитель фирмы, в которую планировал трудоустроиться россиянин, вышел из кабинета, а когда вернулся, то обнаружил кандидата без признаков жизни. Прибывшим на место медикам реанимировать его не удалось.