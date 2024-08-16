На Украине в Черкасской области задержали священника за поддержку России

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала настоятеля храма в Черкасской области за поддержку России. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.
«Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность еще одного клирика Черкасской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата. (...) По данным следствия, фигурант распространял видео среди жителей общины с призывами не участвовать в сопротивлении российской агрессии и выезжать за границу», — указано в сообщении СБУ.
Священник обвиняется в «расшатывании общественно-политической обстановки в регионе», ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Ранее СБУ задержала шестерых человек, которые подозреваются в поджоге автомобилей, принадлежащих Вооруженным силам страны. Отмечается, что трое из них были задержаны в Одессе, а оставшиеся, несовершеннолетние, — в Николаеве. Последние успели, как заявляет ведомство, поджечь два пикапа морской пехоты.