На Украине в Черкасской области задержали священника за поддержку России

СБУ задержала настоятеля храма в Черкасской области за поддержку России

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала настоятеля храма в Черкасской области за поддержку России. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

«Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность еще одного клирика Черкасской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата. (...) По данным следствия, фигурант распространял видео среди жителей общины с призывами не участвовать в сопротивлении российской агрессии и выезжать за границу», — указано в сообщении СБУ.

Священник обвиняется в «расшатывании общественно-политической обстановки в регионе», ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее СБУ задержала шестерых человек, которые подозреваются в поджоге автомобилей, принадлежащих Вооруженным силам страны. Отмечается, что трое из них были задержаны в Одессе, а оставшиеся, несовершеннолетние, — в Николаеве. Последние успели, как заявляет ведомство, поджечь два пикапа морской пехоты.