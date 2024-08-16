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20:54, 16 августа 2024Экономика

Назван самый эффективный способ избавиться от плесени в ванной комнате

Избавиться от плесени на плитке в ванной комнате удастся с помощью отбеливателя

Фото: R ARCHITECTURE / Unsplash

Избавиться от плесени на плитке в ванной комнате удастся с помощью отбеливателя. Один из самых эффективных и при этом бюджетный способ сделать это назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты предложили смешать 100 миллилитров любого отбеливателя со столовой ложкой соды, затем активно перемешать состав, нанести на участки с плесенью и оставить на полчаса, после чего смыть. Однако они предупредили, что использовать это средство с осторожностью — при его применении необходимо надеть перчатки и маску, чтобы защитить органы дыхания.

Ранее в августе домохозяйкам посоветовали чистить унитаз чесноком, чтобы избавиться от микробов.

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      Полина Кислицына
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