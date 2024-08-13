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20:53, 13 августа 2024Экономика

Домохозяек призвали чистить унитаз чесноком

Чеснок оказался эффективным средством для дезинфекции унитаза

Фото: ilove / Shutterstock / Fotodom

Чеснок оказался эффективным средством для дезинфекции санузла. Почистить унитаз при помощи этого растения призвали домохозяек эксперты онлайн-издания «БелНовости».

Необходимо взять несколько зубчиков чеснока, измельчить их и вскипятить в 500 миллилитрах воды. Затем нужно снять кастрюлю с огня, накрыть крышкой и дать отвару остыть. «Процеживаем отвар. Если он все еще горячий, ждем, пока остынет до комнатной температуры», — уточнили специалисты.

После этого средство нужно влить в унитаз, а потом пройтись по сантехнике ершиком и нажать кнопку смыва. По словам экспертов, так туалет будет защищен от микробов.

Ранее стали известны неожиданные предметы, которые вызывают засор канализации. Так, спровоцировать проблему могут выброшенные в унитаз салфетки и бумажные полотенца, окурки, предметы личной гигиены и небольшие кусочки ваты.

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      Нина Ташевская
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