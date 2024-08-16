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16:28, 16 августа 2024Бывший СССР

Офицер ВСУ пожаловался на неподготовленность операции в Курской области

Times: у частей ВСУ не было времени на подготовку к операции в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

У частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) не было времени на подготовку к операции в Курской области. Об этом пишет The Times со ссылкой на командира роты 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ Владимира.

Владимир рассказал, что подготовка наступления стало неожиданностью даже для многих украинских военных. По его словам, у него появились подозрения, когда за несколько дней до операции в Сумы с визитом приехал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Некоторые из задействованных подразделений были перемещены сюда так быстро, что у них не было времени на подготовку», — заявил украинский офицер. Он отметил, что с самого начала наступления его подразделение столкнулось с сопротивлением российских военных.

Ранее военный обозреватель Сергей Полетаев оценил мотивы Украины начать операцию в Курской области. По его мнению, украинское руководство планировало показать готовность воевать и таким образом продлить финансовую поддержку.

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      Юрий Леонов
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