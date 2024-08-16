Осужденный в России за госизмену рассказал о вербовке украинской спецслужбой

Украинец Табуев был завербован украинской спецслужбой при переходе на сторону РФ

Украинец Георгий Табуев, осужденный в России за госизмену на 15 лет лишения свободы, был завербован украинской спецслужбой перед получением российского гражданства. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, он был трижды судим, последний приговор в 8,5 года заключения он получил в Орле за наркотики и его экстрадировали в украинский город Сумы отбывать срок. В ноябре 2022 года он решил перейти на российскую стороны и отправился в пункт пропуска в Васильевке, чтобы добраться до Мариуполя. На блок-посту двое украинских военных, угрожая расправой над близкими, завербовали Табуева.

В Мариуполе он получил паспорт России и устроился волонтером в благотворительный фонд «Колос». Зимой 2023 года с ним на связь вышли представители украинской спецслужбы и стали давать небольшие поручения сделать снимки разных объектов, но затем ему сказали получить посылку якобы с лекарствами, но на самом деле там был настенный вентилятор, со спрятанным внутри взрывным устройством.

В марте 2023 года на Табуева вышли сотрудники ФСБ и задержали. Его приговорили к 15 годам за госизмену и незаконный оборот взрывных устройств. Он заявил, что очень сожалеет о содеянном, ведь его поступок изменил всю его жизнь.

14 августа сообщалось, что суд заключил под стражу жителя Алтайского края, подозреваемого в государственной измене.