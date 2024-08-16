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18:05, 16 августа 2024Путешествия

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за дыма в салоне

Самолет American Airlines экстренно сел в Сиракьюс из-за дыма в салоне

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines экстренно сменил курс и сел в другом месте из-за задымления. Подробности сообщает портал Syracuse.com.

Нештатная ситуация произошла 14 августа на рейсе из Бостона в Рочестер. Во время полета в салоне Embraer RJ145 заметили дым, из-за чего пришлось совершить аварийную посадку.

Воздушное судно благополучно приземлилось в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк. Уточняется, что на борту был 51 человек, из них 48 пассажиров, но никто не пострадал. Позже участников рейса доставили в аэропорт назначения автобусом.

Ранее семь членов экипажа Delta Air Lines попали в больницу из-за странного запаха в самолете. Он появился сразу после взлета, поэтому пилотам пришлось прервать набор высоты и экстренно сесть.

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      Мария Борисова
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