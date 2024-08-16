Подполье заявило о подготовке отступления ВСУ из Херсонской и Николаевской областей

Подпольщик Лебедев: ВСУ готовят отход из Херсонской и Николаевской областей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят отступление и эвакуацию из 54 населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях, об этом заявил РИА Новости координатор подполья Сергей Лебедев.

По словам подпольщика, ему приходят сообщения из поселков, близких в линии боевого соприкосновения (ЛБС), о готовящейся эвакуации.

«А военные срочным образом копают окопы и пытаются строить укрепрайоны в тех местах, которые сейчас далеко от ЛБС», — сказал Лебедев.

Ранее подполье сообщило, что российские военные нанесли удары по готовящимся к отправке под Курск бойцам ВСУ в Кривом Роге. Также там заявили о поражении склада с боекомплектами и состава с военной техникой