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21:57, 16 августа 2024Бывший СССР

Подполье заявило о подготовке отступления ВСУ из Херсонской и Николаевской областей

Подпольщик Лебедев: ВСУ готовят отход из Херсонской и Николаевской областей

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят отступление и эвакуацию из 54 населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях, об этом заявил РИА Новости координатор подполья Сергей Лебедев.

По словам подпольщика, ему приходят сообщения из поселков, близких в линии боевого соприкосновения (ЛБС), о готовящейся эвакуации.

«А военные срочным образом копают окопы и пытаются строить укрепрайоны в тех местах, которые сейчас далеко от ЛБС», — сказал Лебедев.

Ранее подполье сообщило, что российские военные нанесли удары по готовящимся к отправке под Курск бойцам ВСУ в Кривом Роге. Также там заявили о поражении склада с боекомплектами и состава с военной техникой

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      Марина Совина
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