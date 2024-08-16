Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:39, 16 августа 2024Мир

Посол заявил о попытке скомпрометировать поддерживающих Россию британских политиков

Посол Келин: поддерживающих Россию британских политиков подвергали критике

Британских политиков, которые поддерживают Россию, подвергали критике и пытались скомпрометировать. Об этом заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин, передает РИА Новости.

«Высказывающих здравые идеи британских политиков мы знаем, но их мало. И в условиях сохраняющихся здесь антироссийских настроений им трудно транслировать и отстаивать свою точку зрения (...) Тех, кто отваживается выступать с призывом к диалогу, подвергают разгромной критике, очерняют в СМИ, пытаются скомпрометировать», — рассказал посол.

Келин указал на то, что зачастую такие политики говорят о каком-либо сотрудничестве с Москвой «ради выгоды самой Великобритании». Однако посол подчеркнул, что в таком случае они все равно сталкиваются с осуждением, хоть и не высказывают открытую поддержку России.

Ранее Келин заявил, что пришедшие к власти в Великобритании лейбористы повторяют антироссийскую риторику своих предшественников — они не готовы к содержательному диалогу с Москвой. При этом, по словам посла, в Лондоне едва ли строят иллюзии, что ключевые проблемы можно будет решить без участия России.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      «Я озадачен и обеспокоен». В поместье ведущего Первого канала прошли обыски, изъятое вывозили на грузовиках

      ФСБ задержала россиянина за оставленный год назад комментарий в Telegram

      Медведь забрался в палатку и набросился на трехлетнюю девочку

      Парламент Таиланда выбрал самого молодого премьера в истории страны

      71-летнего россиянина затянуло в открытый затвор водохранилища

      Запрет на маленькие квартиры в Москве объяснили

      Глюкоза отказалась лечиться в рехабе

      Депутат Рады призвала эвакуироваться жителей Покровска

      Пробки перед Крымским мостом превысили три часа с обеих сторон

      В США назвали ухудшающее положение ВСУ последствие атаки на Курскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше