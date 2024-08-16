Посол заявил о попытке скомпрометировать поддерживающих Россию британских политиков

Посол Келин: поддерживающих Россию британских политиков подвергали критике

Британских политиков, которые поддерживают Россию, подвергали критике и пытались скомпрометировать. Об этом заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин, передает РИА Новости.

«Высказывающих здравые идеи британских политиков мы знаем, но их мало. И в условиях сохраняющихся здесь антироссийских настроений им трудно транслировать и отстаивать свою точку зрения (...) Тех, кто отваживается выступать с призывом к диалогу, подвергают разгромной критике, очерняют в СМИ, пытаются скомпрометировать», — рассказал посол.

Келин указал на то, что зачастую такие политики говорят о каком-либо сотрудничестве с Москвой «ради выгоды самой Великобритании». Однако посол подчеркнул, что в таком случае они все равно сталкиваются с осуждением, хоть и не высказывают открытую поддержку России.

Ранее Келин заявил, что пришедшие к власти в Великобритании лейбористы повторяют антироссийскую риторику своих предшественников — они не готовы к содержательному диалогу с Москвой. При этом, по словам посла, в Лондоне едва ли строят иллюзии, что ключевые проблемы можно будет решить без участия России.

