Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:43, 16 августа 2024Россия

Появились кадры с найденным сразу после крушения бомбардировщика под Иркутском пилотом

Shot опубликовал видео с найденным после крушения под Иркутском пилотом Ту-22М3
СюжетАвиакатастрофы в России

В сети появилось видео с найденным сразу после крушения в Иркутской области пилотом бомбардировщика Ту-22М3. Запись опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах, снятых в ночное время, видно группу россиян рядом с одним из членов экипажа, которому обрабатывают рану на голове. Поблизости лежит парашют мужчины. Участники поисков предполагают, что рядом могут находиться другие пилоты без сознания.

Как уточнило издание, выжившие члены экипажа размещены в больнице в состоянии средней тяжести. У них диагностировали переломы и другие травмы.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что одного из четырех пилотов Ту-22М3 спасти не удалось.

Российский Ту-22М3 рухнул вечером 15 августа в районе поселка Михайловка Иркутской области при выполнении планового полета. Пилоты увели бомбардировщик от жилых домов и катапультировались. В качестве предварительной причины авиакатастрофы в Минобороны России назвали техническую неисправность.

В сети также появились кадры, на которых видно, что самолет загорелся еще в воздухе. Кроме того, на видео попали взрывы на месте крушения.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Российские бойцы выбили ВСУ из курского села Снагость. На территории началась зачистка

      Apple назвали догоняющей в гонке ИИ

      В России обвинили Wildberries и Ozon в нарушениях при торговле водой

      В МИД России заявили о сохранении санкций после урегулирования конфликта на Украине

      Россиянина приговорили к 12 годам за государственную измену

      Объявленный в России в розыск треш-стример объяснил свое временное возвращение в страну

      Польские офицеры описали сценарий войны с Россией

      Загитова анонсировала исполнение песни собственного сочинения на своем ледовом шоу

      Экзамены для желающих получить российский паспорт мигрантов захотели записывать на видео

      Байден встретился с Кара-Мурзой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше