Появились кадры с найденным сразу после крушения бомбардировщика под Иркутском пилотом

Shot опубликовал видео с найденным после крушения под Иркутском пилотом Ту-22М3

В сети появилось видео с найденным сразу после крушения в Иркутской области пилотом бомбардировщика Ту-22М3. Запись опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах, снятых в ночное время, видно группу россиян рядом с одним из членов экипажа, которому обрабатывают рану на голове. Поблизости лежит парашют мужчины. Участники поисков предполагают, что рядом могут находиться другие пилоты без сознания.

Как уточнило издание, выжившие члены экипажа размещены в больнице в состоянии средней тяжести. У них диагностировали переломы и другие травмы.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что одного из четырех пилотов Ту-22М3 спасти не удалось.

Российский Ту-22М3 рухнул вечером 15 августа в районе поселка Михайловка Иркутской области при выполнении планового полета. Пилоты увели бомбардировщик от жилых домов и катапультировались. В качестве предварительной причины авиакатастрофы в Минобороны России назвали техническую неисправность.

В сети также появились кадры, на которых видно, что самолет загорелся еще в воздухе. Кроме того, на видео попали взрывы на месте крушения.