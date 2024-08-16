NYT: в США советовали Киеву не наступать в этом году из-за мощной обороны России

Стратегический совет от США мог стать причиной вторжения Вооружеенных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Американские чиновники рекомендовали Киеву воздержаться от крупных наступлений в этом году на южном или восточном направлениях, здраво оценивая мощность обороны России, пишет The New York Times (NYT).

«Наступая в Курске, украинцы последовали американскому совету: вместо того, чтобы сражаться на укрепленных позициях, идите туда, где нет противника, чтобы обезопасить стратегически важную территорию. Насколько стратегическим окажется этот натиск, станет известно лишь со временем», — сообщается в статье.

Кроме того, в газете указано, что даже при условии передислоцирования войск ВС России из района Донбасса в Курскую область у ВСУ недостаточно живой силы, чтобы добиться успехов на этом направлении.

«Украина сама использовала значительное количество войск в Курске и может не иметь достаточных резервов», — резюмируют авторы материала.

Ранее командиры ВСУ пожаловались, что у России есть десятикратное преимущество в артиллерийском огне на некоторых участках фронта на Украине. Ситуация на востоке становится все тяжелее с наступления лета и нет никаких признаков того, что российские войска ослабляют свои позиции с начала вторжения под Курском. Главным фактором украинское командование называет недостаток живой силы.