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10:04, 16 августа 2024Мир

Причиной вторжения ВСУ в Курскую область мог стать один стратегический совет США

NYT: в США советовали Киеву не наступать в этом году из-за мощной обороны России

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Стратегический совет от США мог стать причиной вторжения Вооружеенных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Американские чиновники рекомендовали Киеву воздержаться от крупных наступлений в этом году на южном или восточном направлениях, здраво оценивая мощность обороны России, пишет The New York Times (NYT).

«Наступая в Курске, украинцы последовали американскому совету: вместо того, чтобы сражаться на укрепленных позициях, идите туда, где нет противника, чтобы обезопасить стратегически важную территорию. Насколько стратегическим окажется этот натиск, станет известно лишь со временем», — сообщается в статье.

Кроме того, в газете указано, что даже при условии передислоцирования войск ВС России из района Донбасса в Курскую область у ВСУ недостаточно живой силы, чтобы добиться успехов на этом направлении.

«Украина сама использовала значительное количество войск в Курске и может не иметь достаточных резервов», — резюмируют авторы материала.

Ранее командиры ВСУ пожаловались, что у России есть десятикратное преимущество в артиллерийском огне на некоторых участках фронта на Украине. Ситуация на востоке становится все тяжелее с наступления лета и нет никаких признаков того, что российские войска ослабляют свои позиции с начала вторжения под Курском. Главным фактором украинское командование называет недостаток живой силы.

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      Александра Синицына
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