WSJ: ВСУ испытывают нехватку оружия и людей

У России есть десятикратное преимущество в артиллерийском огне на некоторых участках фронта на Украине. На нехватку людей и оружия пожаловались командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает The Wall Street Journal (WSJ).

«Командиры [ВСУ] на востоке описывают ситуацию, которая становится все более тяжелой с наступлением лета — и нет никаких признаков того, что российские войска ослабляют свои позиции с начала вторжения под Курском. Несмотря на одобрение очередного пакета военной помощи США в апреле, украинские военные по-прежнему испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов: В некоторых районах Россия имеет десятикратное преимущество в артиллерийском огне», — говорится в тексте статьи.

При этом офицеры ВСУ отмечают, что наиболее важным фактором является нехватка живой силы. По словам 45-летнего майора Украинской армии, вместо положенных пяти или шести человек на позициях обычно находятся два-три. Он также подчеркнул, что не хватает в том числе и тылового персонала — механиков и поваров, которых тоже отправляют в окопы.

По словам командира артиллерийско-разведывательного подразделения, которое сражается в районе Покровска, по фамилии Сифонеско, нехватку артиллерийских снарядов ВСУ пытаются компенсировать использованием дронов. Однако беспилотники становятся все менее эффективным из-за активного применения российскими военными электронных глушилок.

«У русских всего больше, чем у нас — больше людей, больше пушек, больше снарядов, больше боеприпасов. В конце концов, это заставляет нас отступить», — сказал он.

Ранее научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли заявил, что нехватка живой силы в украинской армии является последствием провального наступления летом 2023 года, когда Киев понес огромные потери. По словам исследователя, ситуация в ВСУ должна улучшиться к следующему году, когда мужчины, которых сейчас призывают, будут обучены и готовы вступить в бой.