WSJ: нехватка живой силы в ВСУ связана с провальным наступлением Киева 2023 года

Нехватка живой силы в украинской армии является последствием провального наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) летом 2023 года, когда Киев понес огромные потери. Об этом заявил старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Основная проблема в том, что у Украины недостаточно резервов. У них нет достаточного количества подразделений для подкрепления повсюду», — объяснил эксперт.

Ли подчеркнул, что отправка украинских войск в Курскую область означает их отвод из Донецкой области, однако пока на Украине нет уверенности, что операция под Курском окупится.

По словам исследователя, ситуация в ВСУ должна улучшиться к следующему году, когда мужчины, которых сейчас призывают, будут обучены и готовы вступить в бой. Кроме того, к концу этого года должно увеличиться западное производство артиллерийских боеприпасов.

Ранее стало известно, что США в ближайшие недели выделят Киеву новый пакет военной помощи. Белый дом поддерживает постоянный контакт с Украиной контакт, чтобы обеспечить наличие у ВСУ необходимых вооружений.