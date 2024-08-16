Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:20, 16 августа 2024Мир

В США раскрыли причину нехватки живой силы у Украины

WSJ: нехватка живой силы в ВСУ связана с провальным наступлением Киева 2023 года

Фото: Ashley Chan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Нехватка живой силы в украинской армии является последствием провального наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) летом 2023 года, когда Киев понес огромные потери. Об этом заявил старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Основная проблема в том, что у Украины недостаточно резервов. У них нет достаточного количества подразделений для подкрепления повсюду», — объяснил эксперт.

Ли подчеркнул, что отправка украинских войск в Курскую область означает их отвод из Донецкой области, однако пока на Украине нет уверенности, что операция под Курском окупится. 

По словам исследователя, ситуация в ВСУ должна улучшиться к следующему году, когда мужчины, которых сейчас призывают, будут обучены и готовы вступить в бой. Кроме того, к концу этого года должно увеличиться западное производство артиллерийских боеприпасов.

Ранее стало известно, что США в ближайшие недели выделят Киеву новый пакет военной помощи. Белый дом поддерживает постоянный контакт с Украиной контакт, чтобы обеспечить наличие у ВСУ необходимых вооружений.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Я озадачен и обеспокоен». В поместье ведущего Первого канала прошли обыски, изъятое вывозили на грузовиках

      Подполье сообщило об ударах по готовящимся к отправке под Курск военным ВСУ

      Россиянин побывал в США и нашел объяснение лишнему весу американцев

      Россиянка побывала в Европе и описала местных фразой «зауважала русских еще больше»

      Россиянам рассказали о блокировках вычисляемых по IP клиентов банков США

      В США описали сценарий победы Харрис на выборах

      15 российских подростков избили семиклассника из-за денег

      Командир ВС России рассказал об изменениях боев в зоне СВО за два года

      Кейт Миддлтон серьезно заболела задолго до операции и скрывала болезнь

      В Раде допустили передачу военным зарплат врачей и педагогов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше